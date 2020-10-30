29 октября на очередном «коронавирусном» брифинге замгубернатора Владимирской области Сергей Шевченко ответил на вопрос о строительстве инфекционного госпиталя на базе Владимирской ..

29 октября на очередном «коронавирусном» брифинге замгубернатора Владимирской области Сергей Шевченко ответил на вопрос о строительстве инфекционного госпиталя на базе Владимирской ОКБ.«Во время первой волны пандемии рассматривались финансовые и материально-технические возможности. Мы пришли к выводу, что это не совсем рационально. Затраты на строительство очень большие. В то время нам были необходимы средства для решения задач с обеспечением СИЗ, диагностикой. В результате пришли к выводу, что строительство нерационально».Изначально планировалось, что инфекционная больница в Загородном будет полностью автономна. С котельной, прачечной, оборудованием для утилизации отработки.Напомним, что вчера в департаменте здравоохранения региона сообщили о дополнительном развёртывании 45 коек для пациентов с Covid-19.Таким образом, количество мест увеличилось до 1 173. Из них: 605 подключены к кислороду, 229 – к ИВЛ, 144 койки – реанимационные.Интересно, что на 29 октября в 33-ем регионе развёрнуто на 270 коек больше, чем во время первой волны пандемии.Добавим, что на днях фельдшеры «скорой» из Владимира на нехватку ковид-мест для госпитализации пациентов. Проверкой изложенных фактов занимается Росздравнадзор. Депздрав проводит свою проверку и признал, что в отдельных случаях карету скорой помощи пациенты ждут поЧуть позже главврач региона Елена Утемова рассказала, что в соответствии с изменениями в приказ Минздрава