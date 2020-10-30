Президент Украины Владимир Зеленский пошел в атаку на Конституционный суд. Политолог Михаил Погребинский считает, что глава государства может за это поплатиться.

Президент Украины Владимир Зеленский пошел в атаку на Конституционный суд. Политолог Михаил Погребинский считает, что глава государства может за это поплатиться.Зеленский после местных выборов пошел на конфликт с Конституционным судом. Он созвал совещание Совета нацбезопасности и направил в Верховную раду законопроект о роспуске нынешнего состава судебного органа.Действия Зеленского противоречат Конституции, отметил Погребинский. У президента нет полномочий на отставку судей КСУ, пояснил эксперт. По его мнению, происходящее говорит о юридической некомпетентности главы государства и его окружения.В экспертной среде заговорили о возможном импичменте Зеленского. Погребинский считает, что отстранение президента от власти вряд ли возможно.В Верховной раде есть силы, готовые проголосовать за отставку Зеленского. Например, партия "Оппозиционная платформа". Зуб на нынешнего президента имеет и фракция "Европейская солидарность". Но нужного количества голосов в пользу импичмента они не соберут, считает Погребинский.Ранее в интервью телеканалу BBC Зеленский назвал основание для ухода в отставку. Президент заявил, что покинет пост, если не добьется мира в Донбассе.Тем временем на Украине уже звучат голоса в пользу отставки Владимира Зеленского. К президенту обратился правозащитник Владимир Чемерис. За полтора года для мира в Донбассе и возвращения региона в состав Украины не сделано ничего, посетовал он.Правозащитник напомнил о нескольких обменах военнопленными и перемирии, которое было сорвано. Чемерис призвал Зеленского добровольно оставить власть.