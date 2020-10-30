На чемпионате Шотландии по футболу произошел курьезный случай. Во время игры Инвернесс Каледониан с Эр Юнайтед камера, управляемая искусственным интеллектом, вместо мяча периодически ..

На чемпионате Шотландии по футболу произошел курьезный случай. Во время игры "Инвернесс Каледониан" с "Эр Юнайтед" камера, управляемая искусственным интеллектом, вместо мяча периодически переключалась на лысого бокового судью, принимая его голову на мяч.Игра проходила на небольшой домашней арене "Инвернесс". Поскольку клуб не может позволить себе профессиональных операторов, он решил приобрести "умную" аппаратуру, которая самостоятельно следит за матчем. В ходе трансляции игры комментатору пришлось извиниться за необычный сбой. Матч закончился ничьей – 1:1, сообщает телеканал "".