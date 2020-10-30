В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина, заступаясь за даму сердца, забил металлическим ломом ее обидчика.

В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина, заступаясь за даму сердца, забил металлическим ломом ее обидчика. Трагедия произошла 28 октября этого года. По версии следователей СК России, 33-летний мужчина проводил вечер со своей сожительницей, оба выпивали. Когда спиртное закончилось, женщина пошла в магазин, чтобы купить еще выпить. Вернувшись, подруга