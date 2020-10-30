Злоумышленник, воспользовавшись мобильным приложением с чужим аккаунтом, открыл автомобиль и запустил двигатель...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от представителя каршеринговой компании. Мужчина сообщил, что в Лефортовском переулке неизвестный неправомерно завладел автомобилем марки «Киа» стоимостью около 1 миллиона рублей, принадлежащим организации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новой Басманной улице задержали подозреваемого – 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись мобильным приложением с чужим аккаунтом, открыл автомобиль и запустил двигатель. Выехав с парковки, он совершил незаконную поездку до Плетешковского переулка, где попал в ДТП, и с места происшествия скрылся. Со слов задержанного аккаунт он приобрел в сети Интернет.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60