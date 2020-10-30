Светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов организуют на наземном пешеходном переходе в районе дома № 26 по улице Владимирская.

В Муроме на улице Владимирской регулярно слуаются дорожно-транспортные происшествия, в том числе с пострадавшими. Так, 18 августа там случилась драматическая авария - сбили двух девочек. Здесь всегда много пешеходов, в том числе детей и подростков, так как рядом расположены школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева.Учитывая все эти факты, городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении на муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство» обязанности по организации светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на наземном пешеходном переходе. Муромский городской суд удовлетворил эти требования. Обязанности по исполнению решения возложены на муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство». Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.