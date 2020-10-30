Будут установлены светофоры у наземного пешеходного перехода у дома № 26 по улице Владимирская города Мурома.

Будут установлены светофоры у наземного пешеходного перехода у дома № 26 по улице Владимирская города Мурома.Именно там18 августа были сбиты две школьницы. , что водитель "Рено Дастер" допустил наезд на девочек 13 и 14 лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП одна из них направлена на амбулаторное лечение, вторая - госпитализирована.Также на это решение повлиял тот факт, здесь находится немалосоциальных объектов, посещаемых несовершеннолетними. В том числе средняя школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы и стадион им. В. ЛосеваГородской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении этой работы на муниципальное бюджетное учреждение«Дорожное хозяйство» и судом требования прокурора удовлетворены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.