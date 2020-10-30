В Собинском районе под суд пойдет группа молодых угонщиков. Четверо 20-летних парней несколько месяцев разбивали и угоняли машины местных жителей. Им предъявлено обвинение сразу по

В Собинском районе под суд пойдет группа молодых угонщиков. Четверо 20-летних парней несколько месяцев разбивали и угоняли машины местных жителей. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: кража, угон, умышленное уничтожение имущества. По версии следствия, преступления молодые люди совершали с 14 марта по 8 июня этого года. Вместе, а иногда и поодиночке обвиняемые угоняли и разбивали машины