Вопреки предписанию врачей она забрала ребёнка из больницы. Позже девочка скончалась

Установлено, что ребёнок вместе с матерью лежал в стационаре Судогодской ЦРБ. Игнорируя требования врача, мать забрала ребёнка с недолеченной острой кишечной инфекцией из инфекционного отделения домой.Спустя несколько дней ребёнка в тяжёлом состоянии доставили обратно в больницу, но спасти не смогли. Девочка скончалась.Женщина вину в совершении данного преступления признала полностью.Ей назначили наказание в виде года лишения свободы.