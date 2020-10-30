В Судогодском районе вынесли приговор 32-летней матери двухмесячной малышки. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности. Следователи СК России установили, что в конце января 2019

В Судогодском районе вынесли приговор 32-летней матери двухмесячной малышки. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности. Следователи СК России установили, что в конце января 2019 года женщина лежала вместе с дочкой в инфекционном отделении Судогодской ЦРБ. У двухмесячной малышки была острая кишечная инфекция, которая протекала в тяжелой форме. Врачи требовали от мамы остаться с малышкой в больнице для продолжения