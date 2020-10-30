Данный предмет демонстрировался в открытом доступе на витрине магазина. Предмет с нацистской символикой изъят...

В результате оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечен факт сбыта предмета с нацистской символикой.В результате «проверочной закупки» в одном из магазинов на улице Юных Ленинцев продавец торговой точки реализовала посетителю металлический элемент в форме нацистского креста с загнутыми под прямым углом концами. Данный предмет демонстрировался в открытом доступе на витрине магазина. Предмет с нацистской символикой изъят.В отношении 62-летней приезжей, которая является владельцем магазина, полицейскими составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» и 20.23 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». В настоящее время административные материалы направлены в Кузьминский районный суд для принятия процессуального решения.В органы прокуратуры направлена информация для рассмотрения вопроса о вынесении предостережения в отношении владельца торговой точки о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства.Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18