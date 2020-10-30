На небе взойдёт «Голубая Луна». Так называется яркое полнолуние, которое можно будет наблюдать 31 октября, при условии ясной погоды. Лучше всего Луна будет видна за городом, где нет яркого

На небе взойдёт «Голубая Луна». Так называется яркое полнолуние, которое можно будет наблюдать 31 октября, при условии ясной погоды. Лучше всего Луна будет видна за городом, где нет яркого искусственного освещения. Пик астрономического явления будет достигнут около 6 вечера. Кстати, своё название явление получило не из-за смены цвета спутника Земли – с жёлтого на голубой,