Область экспортирует в братскую республику изделия из пластмассы и из стекла, а также пищевые продукты.

Развитие сотрудничества между Владимирской областью и Республикой Беларусь обсудили 27 октября. На встрече в Доме дружбы прозвучало, что Белоруссия является одним из основных торговых партнеров региона-33. Область экспортирует в братскую республику изделия из пластмассы и из стекла, а также пищевые продукты.«Внешнеторговый оборот Владимирской области с Республикой Беларусь в 2019 году составил более 130 млн долларов США, по сравнению с 2018 годом он увеличился на 9,8 процента. Экспорт товаров в Белоруссию превышает 103 млн долларов, импорт – 30,9 млн долларов», – подчеркнул Александр Ремига.Елена Перминова сообщила, что в приоритете – развитие товарооборота и инвестиционная деятельность. «Мы сегодня собрались, чтобы обсудить сферы наших взаимных интересов, обозначить «точки роста», где взаимовыгодное сотрудничество позволит обеим сторонам добиться новых экономических показателей. Владимирская область обладает значительным промышленным потенциалом. В вашем регионе развито машиностроение, химическая, стекольная и пищевая промышленность. Надеюсь наши встречи в дальнейшем будут проходить чаще», – отметила заместитель Министра экономики Республики Беларусь.В настоящее время администрация Владимирской области и Правительство Республики Беларусь прорабатывают совместный план по реализации Соглашения между сторонами о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.(Фото:Pixabay)