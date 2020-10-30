Количество инфицированных за сутки перевалило за 100 человек.

Во Владимирской области на 30 октября подтверждён ещё 101 диагноз заболевания Covid-19. Это на четыре больше, чем днём ранее.По муниципалитетам региона новые случаи распределились следующим образом: 20 во Владимире, 14 - в Ковровском районe, 9 - в Муромe, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Александровском, 7 - в Гороховецком, 6 - в Юрьев-Польском, 5 - в Собинском, 4 - в Суздальском, 3 - в Петушинском, 3 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском районах, 2 - в Радужном,1 - в Камешковском и Селивановском районах.Отметим, что за минувшие сутки никто не умер.За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 9508 случаев заболевания коронавирусом.За сутки в России подтверждено 18 283 случая COVID-19 в 84 регионах.