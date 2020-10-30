В первую волну пандемии – пик заболеваемости пришёлся на 18-е мая, когда за сутки коронавирусом заразились 99-ть человек. Таким образом тот рекорд побит. Сегодня у нас на два заболевших больше.

В первую волну пандемии – пик заболеваемости пришёлся на 18-е мая, когда за сутки коронавирусом заразились 99-ть человек. Таким образом тот рекорд побит. Сегодня у нас на два заболевших больше. Всего больных коронавирусом в нашем регионе теперь 9 508. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых пациентов за сутки). На втором месте Ковров