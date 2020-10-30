В рамках акции сотрудники полиции проводят встречи со студентами.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», инициированного ГУПЭ МВД России, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Гороховецкому району Владимирской области встретились со студентами местного колледжа.Совместно с педагогами сотрудники полиции провели для ребят тематическое занятие, в рамках которого разъяснили определения таких понятий как «ксенофобия», «терроризм», «экстремизм», а также рассказали, каковы их проявления в обществе.Полицейские ответили на вопросы студентов об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение подобных правонарушений.Акцию поддержали и в Юрье-Польском районе. Особый акцент в ходе встречи со студентами сотрудники полиции сделали на опасностях, которые могут подстерегать ребят в сети Интернет. Правоохранители продемонстрировали тематический видеоролик, призвали учащихся с уважением относиться к представителям разных национальностей, быть бдительными при общении онлайн с незнакомцами и внимательными при выборе контента, который пользователи размещают на своих страницах.