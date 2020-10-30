Он мог быть готов уже в мае.

Он мог быть готов уже в мае.Вице-губернатору Сергею Шевченко пришлось оправдываться за это перед журналистами.- Этот вопрос предварительно рассматривался, когда была первая волна коронавирусной инфекции, сказал он. - И когда были просчитаны все финансовые и материально-технические возможности, мы пришли к выводу, что это не совсем рационально. Затраты на строительство подобного учреждения очень большие. Нам были в то время наиболее необходимы средства для решения тех задач, которые необходимо было решить: со средствами индивидуальной защиты, лабораторной диагностикой. И пришли к выводу, что это нерационально.Напомним, "Вести" сообщали, что . В экстренном порядке принято решение о его строительстве, заявил главный врач областной клинической больницы во время губернаторской инспекции в ОКБ.Игорь Бондарнко, тогдашний главный врач ОКБ заявил:«На земле ОКБ есть у нас свободный участок 6 га, сейчас под строительство выделено 2 га нового инфекционного отделения, тоже для приема пациентов с коронавирусом. Срок введения в эксплуатацию 1 мая 2020 года».Впрочем, скоро он покинул свой пост по собственному желанию. А вот госпиталь очень бы пригодился сейчас.