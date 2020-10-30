Решение Минздрава России прокомментировала Елена Утемова.

Директор Департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова прокомментировала решение Минздрава России на брифинге 29 октября.Минздрав России внёс существенные изменения в приказ №198н, регламентирующий оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Теперь будут официально разграничивать тяжелобольных пациентов и пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания. - В стационарах, главным образом, будут находиться пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке и интенсивной терапии. Остальные при благоприятной клинической картине могут лечиться на дому, в амбулаторных условиях, получив современные лекарственные препараты, – пояснила Елена Утемова.Лечение на дому возможно, если пациенту будет обеспечена самоизоляция в отдельной комнате от остальных членов семьи. Выписку теперь могут осуществить на условии самоизоляции в отдельной комнате.При этом медики будут контролировать состояние здоровья пациентов, чтобы вовремя госпитализировать всех, кто нуждается в медицинской помощи в стационаре. Для этого в регионе создаётся центр круглосуточного дистанционного наблюдения за пациентами.Для повышения оперативности обратной связи разработан телемедицинский сервис «Моя медицина» на платформе портала Госуслуг, который заработает в ноябре.Напомним, с прошлой недели Департамент здравоохранения организовал многоканальную «горячую линию» 8 (800) 350-17-33 по вопросам Covid-19.