Есть борщ на капоте при нулевой температуре дальнобойщики не хотят.

30 октября в МФЦ «Мой бизнес» в Белом доме состоялось совещание по теме работы общепита, детских развлекательных центров, ночных клубов, ресторанов, а также придорожных кафе.Напомним, что 29 октября в Указ губернатора внесены очередные изменения. Барам, ресторанам и кафе на 120 минут сократили «комендантский» час. Теперь они могут открываться с 6 утра. Общепитам разрешили работать ночью «на вынос» и оказывать услуги по доставке.Однако, в работе придорожных заведений, считает предприниматель Андрей Кондрашин, это не сильно поможет.«У нас своя специфика. Здесь запреты не помогают в борьбе с коронавирусом. Мы принимаем посетителей круглосуточно. Их поток идёт равномерно. У нас нет столпотворения. Примерно 25% клиентов приходят ночью. Дальнобойщики искренне не понимают, почему они могут поесть днём, а ночью нет. Гости уже шутят, что коронавирус – это вампир, который опасен только в тёмное время суток. Работа на вынос нам сейчас тоже не помощник. Одно дело есть борщ на капоте в мае, а другое дело при нулевой температуре», - прокомментировал обстановку директор сети придорожных кафе «Викон» Андрей Кондрашин.Выслушав его, заместитель губернатора Александр Ремига обратился к представителям Роспотребнадзора с предложением рассмотреть возможность открытия таких заведений после 23:00. В ведомстве обещали вопрос проработать.