Сегодня председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился с участниками строительного рынка.

Как помочь строителям в современных экономических условиях? Сегодня председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв встретился с участниками строительного рынка. Депутаты предлагают ввести дополнительную градацию взносов в компенсационные фонды.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации:- Сегодня строительный бизнес, находится в сложном положении, но это та отрасль, от которой зависит каждый человек. Это жилье, и социальные объекты, и другое. Им действительно необходима поддержка на законодательном уровне.Проблема существует с 2009 года , и она актуальна для всех регионов. Во Владимирской области - это около пятисот участников строительного рынка. Строители считают, градацию обязательных взносов в компенсационные фонды радикальной. Из-за больших выплат хуже работает средний бизнес, который не может конкурировать с крупными компаниями из других регионов. Так участники строительного рынка попросили ввести дополнительное, усредненное значение обязательных взносов.Владимир Киселёв председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Данная инициатива направлена на уменьшение платы взносов саморегулируемой организации, в результате услуги этой организации малого или среднего бизнеса для населения станут дешевле. Мы приняли решение создать рабочую группу , для того, чтобы выработать законодательную инициативу, с которой мы обратимся в Госдуму. Возможно, к нам обратятся депутаты Госдумы Г. В. Аникеев, И. Н. Игошин и наш сенатор, член СФ О. Н. Хохлова.