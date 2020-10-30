Александр Олегович возглавил местное отделение.

30 октября в «Центре культуры и искусства на Соборной» проходило собрание регионального отделения «Опоры России». В повестке дня значился вопрос об избрании председателя организации. В выборах на пять голосов больше конкурента Дениса Кувшинова набрал депутат владимирского горсовета Александр Захаров.На данный момент Александр Олегович - генеральный директор ООО «Стихия», ООО ГК РСК» и ООО «РСК».Напомним, что до народного избранника в областном отделении председательствовала Екатерина Краскина.