Из-за пандемии владимирские студенты могут перейти на смешанное обучение. Это не исключено- пояснили "Вестям" в вузе.

Из-за пандемии владимирские студенты могут перейти на смешанное обучение. Это не исключено- пояснили "Вестям" в вузе.На удаленный режим студентов переводить не собираются, однако на сегодняшний день на всякий случай решено подготовить вариант расписания, которое совместит дистанционное обучение с очным. Это делается для того, чтобы распределить потоки студентов и обезопасить их от заражения коронавирусом.