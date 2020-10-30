В областном центре состоялась презентация и тест-драйв нового городского газомоторного автобуса 6105 Fashoin от компании Zhong Tong.

В областном центре состоялась презентация и тест-драйв нового городского газомоторного автобуса 6105 Fashoin от компании Zhong Tong.Презентацию проводил Генеральный директор АЛК 5 Столиц компании дистрибьютора Роман Дмитрук. Мероприятие посетили ведущие перевозчики г.Владимира, сообщил пабликАвтобус вмещает 87 человек (37 сидячих мест). Работает на метане. Запас хода - 500 километров. Его стоимость начинается от 90 миллионов рублей. Экологический касс - Евро 5. Гарантия кузова от коррозии 10 лет.перевозчики отметили, что даже в базовой комплектации автобус оснащен множеством дополнительных опций. Среди них 5 видеокамер в салоне и 2 наружных. А также датчики климат-контроля в салоне, 3 полноформатных электронных табло, бегущая строка внутри салона, тахограф и система ГЛОНАСС.На выбор предлагается автоматическая или механическая КПП.Фото «PRO Транспорт» Владимир News