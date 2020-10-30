Уникальное сенсорно-динамическое оборудование приобретено на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних установили уникальное сенсорно-динамическое оборудование «Дом Совы». Оно занимает целую комнату в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказания ранней помощи. Там, под руководством педагога, ребёнок выполняет специально разработанную для него программу сенсорной интеграции. Нагружает зрение, слух, тактильное восприятие, вестибулярный аппарат: кувыркается, кружится, раскачивается, что помогает развить координацию движений и сенсорное восприятие.Все снаряды в «Доме Совы» подвешены в воздухе. Именно это во много раз повышает эффективность занятий и процедур. У ребёнка улучшается способность контролировать движения, выстраивать их относительно окружения, а поддержание баланса и координации активирует работу мозга.Оборудование обошлось в 380 тыс. рублей. Эти деньги были выделены в рамках реализации Комплекса мер по развитию стационарозамещающих технологий для детей-инвалидов на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году новое оборудование должны получить ещё 7 организаций социального обслуживания, оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям, на сумму 2,9 млн рублей.