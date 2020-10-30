Сегодня - необлагороженная территория, в перспективе- парк мечты. Во Владимире прошло финальное обсуждение проекта будущего парка у Дворца творчества юных. Из-за пандемии концепцию представили в онлайн-формате.

Сегодня - не облагороженная территория, в перспективе- парк мечты. Во Владимире прошло финальное обсуждение проекта будущего парка у Дворца творчества юных. Из-за пандемии концепцию представили в онлайн-формате.Основой стилистического решения стало слияние двух образов, характерных для Владимира. Первый образ - белокаменная резьба, а второй - вишневые сад. По словам авторов концепции, большинство владимирцев хочет видеть здесь многофункциональный городской парк. На территории предусмотрена аллея Пионеров, набережная, детские площадки, эко-тропа, садовая ротонда, другие объекты. И представители «Реформы», и горожане согласны – 70% территории будущего парка должны составить зеленые насаждения. Ядром парка станут пространства для «тихого» отдыха и прогулок. Изменения коснулись спортивных площадок, уменьшили плодовые сады. Экоактивистов смутил в проекте общественный центр площадью 13600 кв метров. Они опасаются, что строительством центра все и закончится. Не определились и с названием. Большинство владимирцев проголосовало за "Старые сады".