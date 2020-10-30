260 больных скончались.

260 больных скончались.За сутки на 29 октября лабораторно подтверждено 97 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.За то же время излечились 74 пациента.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9407 случаев заболевания.Большинство больных - 6748 - уже выздоровели.По состоянию на 29 октября в медицинских организациях региона действует 1173 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 84 процента из них заняты (991), свободны – 182.6748 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели.