Женщина прервала лечение дочери и ушла из больницы, несмотря на требования врачей.

В Судогодском районе завершился суд над 32-летней женщиной , которую обвиняли в "причинении смерти по неосторожности" своей двухмесячной дочери.С 25 по 31 января 2019 года мать вместе с двухмесячной дочерью была на стационарном лечении в инфекционном отделении Судогодской центральной районной больницы с заболеванием, протекавшим в тяжелой форме. Затем, 30 января, несмотря на требования врачей о продолжении лечения, женщина вместе с дочкой самовольно покинула больницу. Так как по вине матери лечебный процесс ребенка был прерван, 1 февраля в крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение, где в последующем скончалась.Женщина вину в совершении данного преступления признала полностью. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы.