Ему пять лет. Какие задачи оно перед собой ставит, чего уже удалось добиться? Рассказал Юрий Антонов, координатор регионального отделения Российского движения школьников
<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-razvivaetsya-shkolnoe-dvizhenie.html" target="_blank">Во Владимирской области развивается школьное движение</a> - Ему пять лет. Какие задачи оно перед собой ставит, чего уже удалось добиться? Рассказал Юрий Антонов, координатор регионального отделения Российского движения школьников
[url=https://33live.ru/novosti/30-10-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-razvivaetsya-shkolnoe-dvizhenie.html]Во Владимирской области развивается школьное движение[/url] - Ему пять лет. Какие задачи оно перед собой ставит, чего уже удалось добиться? Рассказал Юрий Антонов, координатор регионального отделения Российского движения школьников