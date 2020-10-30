Ему пять лет. Какие задачи оно перед собой ставит, чего уже удалось добиться? Рассказал Юрий Антонов, координатор регионального отделения Российского движения школьников

Какие задачи оно перед собой ставит, чего уже удалось добиться за это время? В интервью Вестям рассказал Юрий Антонов, координатор регионального отделения Российского движения школьников.