Все они были отмечены подарками и денежными сертификатами.

Все они были отмечены подарками и денежными сертификатами.В номинации «Лучший отец, воспитывающий детей один» второе место – у Романа Папушникова из пос. Мстёра Вязниковского района (первое место комиссия решила не присуждать).В номинации «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приёмную семью» победителем стал Леонид Пугаев из Радужного.В номинации «Лучший многодетный отец» первое место присуждено Владимиру Назарову из Радужного, второе место – Дмитрию Коршунову из Гусь-Хрустального, третье место – Илье Краснопёрову из Суздальского района и Сергею Меньшову из Муромского района.В номинации «Лучший отец – общественный деятель» первоеместо – у Дениса Комчихина из Юрьев-Польского района, второе место – у Сергея Корявина из Гороховецкого района и Сергея Сурикова из Суздальского района, а третье место – у Сергея Воробьёва из Мурома и Сергея Шмакова из пос. Андреево Судогодского района.