Все они были отмечены подарками и денежными сертификатами.
Все они были отмечены подарками и денежными сертификатами.
В номинации «Лучший отец, воспитывающий детей один» второе место – у Романа Папушникова из пос. Мстёра Вязниковского района (первое место комиссия решила не присуждать).
В номинации «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приёмную семью» победителем стал Леонид Пугаев из Радужного.
В номинации «Лучший многодетный отец» первое место присуждено Владимиру Назарову из Радужного, второе место – Дмитрию Коршунову из Гусь-Хрустального, третье место – Илье Краснопёрову из Суздальского района и Сергею Меньшову из Муромского района.
В номинации «Лучший отец – общественный деятель» первое
место – у Дениса Комчихина из Юрьев-Польского района, второе место – у Сергея Корявина из Гороховецкого района и Сергея Сурикова из Суздальского района, а третье место – у Сергея Воробьёва из Мурома и Сергея Шмакова из пос. Андреево Судогодского района.