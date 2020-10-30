Происшествие произошло в новогоднюю ночь.

В Новый год между обвиняемым и его знакомым произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил ножом потерпевшего в правую руку.Пытаясь сохранить себе жизнь, раненый выбежал из кафе, однако обидчик начал преследовать его. Догнав, он нанёс ему не менее пяти ударов ножом.От полученных ран 28-летний парень скончался в машине скорой помощи.Душегуба задержали, но вину он не признал.36-летнего жителя Александрова приговорили к 9 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.