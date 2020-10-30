Происшествие произошло в новогоднюю ночь.
В Новый год между обвиняемым и его знакомым произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил ножом потерпевшего в правую руку.
Пытаясь сохранить себе жизнь, раненый выбежал из кафе, однако обидчик начал преследовать его. Догнав, он нанёс ему не менее пяти ударов ножом.
От полученных ран 28-летний парень скончался в машине скорой помощи.
Душегуба задержали, но вину он не признал.
36-летнего жителя Александрова приговорили к 9 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.