Мешают машины под окнами. Перед трёхэтажкой на Мира автолюбители постоянно устраивают стихийную парковку. И местные жители этому не рады. Ведь ставят тут транспорт не здешние жильцы, а

Мешают машины под окнами. Перед трёхэтажкой на Мира автолюбители постоянно устраивают стихийную парковку. И местные жители этому не рады. Ведь ставят тут транспорт не здешние жильцы, а соседи из других домов или вообще неизвестные лица. Хотя это по сути тротуар, а не проезжая часть, говорят жители. (Ул. Мира) Ирина Запрядышева, старшая по дому № 82: