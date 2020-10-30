Группа молодых людей в Собинском районе выпивали и катались на чужих автомобилях.

Четверо молодых паренй в Собинском районе любили выпить и покататься на автомобиле. Поэтому они угоняли чужие авто, разбивали и бросали машины. Совокупный ущерб от их преступных действий составил более 133 тыс. рублей, который ими не возмещен.Теперь они обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору ряда преступлений, предусмотренных ст.ст. 158, 166, 167 УК РФ (кража, угон, умышленное уничтожение имущества). Уголовное дело по существу предстоит рассматривать Собинскому городскому суду.