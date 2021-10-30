Трагедия произошла вечером 26 октября на 364 км перегона станций Гороховец – Галицкая Горьковской...

Трагедия произошла вечером 26 октября на 364 км перегона станций Гороховец – Галицкая Горьковской железной дороги во Владимирской области, сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.Мужчина вышел на рельсы перед приближающимся поездом. Для предотвращения трагедии машинист применил экстренное торможение и подал предупредительный звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего установлена. Им оказался житель Нижегородской области 1988 года рождения.ФОТО: https://www.pexels.com