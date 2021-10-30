По данным департамента здравоохранения Владимирской области, по состоянию на 29 октября общее число...

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, по состоянию на 29 октября общее число жителей Владимира, которым сделана инъекция первым компонентом вакцины, составляет 111032 человека. Вторым компонентом вакцины за 29 октября привиты 882 человека. Таким образом, в общей сложности второй компонент вакцины получили уже 102267 владимирца.Отметим, в регионе в период нерабочих и праздничных дней будут функционировать дополнительные пункты вакцинации:– Торговый центр «Крейсер» (проспект Ленина, 46) – с 1 по 7 ноября с 10:00 до 15:00;– Торговый центр «Ашан» (ул. Верхняя Дуброва, 36а) – с 1 по 7 ноября с 10:00 до 15:00;– Торговый центр «Лента» (Московское шоссе, 2) – с 1 по 7 ноября с 10:00 до 15:00;– Торговый центр «Ивановские мануфактуры» – с 1 по 3 ноября с 09:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 7 ноября – с 09:00 до 18:00.– Рынок «Флора» (ул. Мещёрская, 4) – с 1 по 7 ноября с 10:00 до 14:00;– Торговый комплекс «Торговые ряды» (ул. Большая Московская, 19а) – с 1 по 3 ноября с 13:00 до 16:00; с 4 по 7 ноября – с 10:00 до 14:00;– Торговый центр «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45) – с 1 по 3 ноября с 13:00 до 16:00; с 4 по 7 ноября – с 10:00 до 14:00;– Торгово-офисный комплекс «Восток-1» (ул. Егорова, 8-б) – 1 ноября с 13:00 до 16:00; 6 ноября – с 10:00 до 14:00;– Гипермаркет «Глобус» (Суздальский проспект, 28) – с 1 по 3 ноября с 08:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 6 ноября – с 08:00 до 18:00; 7 ноября – с 09:00 до 13:00;– Площадка загородной зоны (мкр. Коммунар, ул. Зелёная, 53а, район магазина «Капитан») – с 1 по 7 ноября с 10:00 до 14:00.Кроме того, в период нерабочей недели можно привиться во владимирских поликлиниках по следующему графику.– Городская клиническая больница №5 г.Владимира (ул. Добросельская, 38 а) – с 1 по 3 ноября с 08:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 6 ноября – с 08:00 до 18:00; 7 ноября – с 09:00 до 13:00;– Городская больница №4 г.Владимира (поликлиника на ул. Каманина, 6, поликлиника на ул. Каманина, 25) – с 1 по 3 ноября с 08:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 6 ноября – с 08:00 до 18:00; 7 ноября – с 09:00 до 13:00;– Городская поликлиника №2 г.Владимира (ул. Никитская, 5) – с 1 по 3 ноября с 08:00 до 18:00; с 4 по 7 ноября – с 09:00 до 14:00;– Городская больница №6 г.Владимира (мкр. Юрьевец, Институтский городок, 1) – с 1 по 7 ноября с 09:00 до 16:00; (мкр. Энергетик, ул. Совхозная, 1 а) – с 1 по 7 ноября с 09:00 до 16:00;– Городская поликлиника №1 г.Владимира (Ново-Ямской переулок, 4) – с 1 по 3 ноября с 09:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 6 ноября – с 09:00 до 18:00; 7 ноября – с 09:00 до 13:00;– Железнодорожная больница (ул. Офицерская, 31) – с 1 по 7 ноября с 08:00 до 12:00;– Городская больница №2 г.Владимира (ул. Токарева, 3) – с 1 по 3 ноября с 09:00 до 18:00; 4 ноября – с 09:00 до 13:00; с 5 по 7 ноября – с 09:00 до 18:00.Бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции доступна всем совершеннолетним гражданам. Перед прививкой проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.