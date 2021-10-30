30 октября 2021 года православные верующие отмечают День Осия Колесника.

30 октября 2021 года православные верующие отмечают День Осия Колесника.30 октября называется также Осием Осенним или Осием Грязником, так как за окном в этот день как правило грязь и ненастье. Считалось, что в эту пору осень подходит к своему логическому завершению, и начинается зима. Народ активно к ней готовится.ИСТОРИЯ30 октября 2021 года отмечается день памяти пророка Осия, который был первым из двенадцати меньших пророков Господа. По преданию, Осий жил в царстве Израильском в IX веке. В ту пору многие люди перестали вспоминать единого бога и стали жить по языческим правилам. Осий проповедовал христианство и обращал людей к Богу. Он разоблачал веру язычников. Осий предрек Израильскому царству набег ассирийцев в наказание за отсутствие веры. Также он предрек рождение богомладенца за тысячу лет до появления на свет Иисуса.ТРАДИЦИИ и приметыВ народе святого пророка Осия считают покровителем лошадей, упряжек и повозок. Верующие молятся этому святому о благополучной дальней дороге и сохранности транспорта.Если 30 октября кошка беспробудно спит, это к теплу. Если гусь машет крыльями, ожидайте дождь. Если рыбки повыскакивали из аквариума, к ненастью. Если солнце садится за тучу, к непогоде на следующий день. Красная луна к ветру. Если же на небе белый и почти прозрачный месяц виден на ясном небе 30 октября – это к резкому наступлению заморозков.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАНельзя мыться и париться. Разрешается только быстрая гигиена. Считалось, что вода смывает защиту от болезней.Нельзя браться за новое дело, все новые задумки не будут воплощаться в жизнь.В этот церковный праздник нельзя делиться ни с кем своей радостью.