В Судогодском районе в полицию обратилась женщина. После посещения больницы она не обнаружила...
В Судогодском районе в полицию обратилась женщина. После посещения больницы она не обнаружила своего кошелька. По словам потерпевшей, в кошельке находилась небольшая денежная сумма и несколько банковских карт.
Полицейским удалось установить личность подозреваемых - ими оказались двое приезжих из Коврова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники признались, что несколько раз воспользовались одной из карт для покупки спиртного и продуктов в магазине.
Общий ущерб, причиненный собственнице, превысил 7 000 рублей.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.