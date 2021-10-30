В Судогодском районе в полицию обратилась женщина. После посещения больницы она не обнаружила...

В Судогодском районе в полицию обратилась женщина. После посещения больницы она не обнаружила своего кошелька. По словам потерпевшей, в кошельке находилась небольшая денежная сумма и несколько банковских карт.Полицейским удалось установить личность подозреваемых - ими оказались двое приезжих из Коврова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники признались, что несколько раз воспользовались одной из карт для покупки спиртного и продуктов в магазине.Общий ущерб, причиненный собственнице, превысил 7 000 рублей.Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.