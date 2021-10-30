Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с запуском Северного потока-2.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с запуском "Северного потока-2".Он отметил, что проблемы с введением его в эксплуатацию больно бьют по экономике Европы. При этом эксперт подчеркнул, что нашу страну должно волновать другое."России нужнорешать собственные проблемы", – заявил Станислав Митрахович. Он добавил, что политическая и экономическая аргументация заявки по “Северному потоку-2” – понятны.Эксперт констатировал, что европейцы не смогут тянуть больше чем до лета, передает . Он заявил, что в настоящее мы ждем решения, после чего проект запустят на определенную мощность. Затем стартует процесс его вывода из-под антимонопольного регулирования.Напомним, ранее глава Центра анализа и стратегий ИгорьЧаленко рассказал опланах Украины значительно увеличить поставки дров в Европу. По его словам, среди стран ЕС по количество лесов Незалежная находится в топ-10.Как писали "Дни.ру", недавно глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко увеличить транзит газа через свою ГТС в Евросоюз до 55 миллиардов кубометров на специальных условиях. Он уточнил, что эти объемы соответствуют мощности "Северного потока – 2", а также допустил снижение транзитных тарифов.