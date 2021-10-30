При этом 52 482 человека с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 53 пациента.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 11 пациентов. Об этом 30 октября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2222 летальных исхода.При этом 52 482 человека с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 53 пациента.За минувший день медики выявили ещё 321