В период вынужденных каникул не запрещены прогулки на свежем воздухе. И вместе с Любовью...
В период "вынужденных каникул" не запрещены прогулки на свежем воздухе. И вместе с Любовью Истратовой прогуляемся по любимому владимирцами Лесному парку "Дружба", который завтра отметит свой день рождения.
Любители пеших прогулок и пикников, собаководы, спортсмены, влюбленные, родители с детьми, - каждому из них найдется место в единственном лесном массиве в границах города - парке Дружба.
- Парк - это очень хорошо: рядом с городом, не надо никуда ехать, захотели - собрались с ребенком и раз - пошли. Все рядом, чистый воздух.
Парк мы любим. Прекрасный парк. Ещё бы его немножко благоустроить и было бы вообще прекрасно. Для нашего района это единственное место для отдыха.
Недавно ездили в Красноярск. Там природа красивая, но, когда вернулся домой, я сказал, что это все-таки моё, это лучшее место.
Хорошо сделали освещенную лыжню. Я такой человек, что любитель природы, такого отдыха - речка, лес, природа. И не понимаю, кто, допустим, идет куда-то в лес или на речку и с наушниками. Природу надо слушать.
Вскоре владимирцев ждет сюрприз. Любимую прогулочно-спортивную трассу, лыжню Алексея Прокуророва, ждет обновление. Как минимум, новое покрытие.
Ольга Канищева, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области: «Ну вот сейчас мы с вами идем как раз по лыжно-роллеровой трассе, которая планируется в ближайшее время, на что мы, конечно, очень надеемся. В данном случае мы рассматриваем существующую трассу».
В 19-ом веке эта территория называлась Ямским бором, здесь были только липы и дубы. Богатая дубрава и дала названия улицам - Верхней и Нижней Дуброве. И только потом к лесному разнообразию добавились ели с небольшим вкраплением сосняка.
Ольга Канищева, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области: «Эта территория уникальна в том плане, что это не насаждения, которые созданы руками человека. Это естественные островки, которые остались на водоразделах как раз таки реки Клязьма».
53 года назад 31 октября исполком Владимирского горсовета решил - юго-западному району нужен "Лесной парк" с особо охраняемыми природными территориями. Его открытие состоялось нескоро - в 72-ом. И только к концу семидесятых парк переименовали: в честь дружбы с северо-чешским городом-побратимом Усти-на-Лабе социалистической Чехословакии. Теперь памятник природы называется просто - "Дружба". Только цветов здесь более 90 видов. Из-за особых экологических условий сохраняются даже самые редкие, например, мытник кауфмана - его не стоит собирать в букеты.
Анастасия Фадеева, биолог: «Это растение уникально в первую очередь тем, что это растение семейства норичниковых. Как и многие из этого семейства, они полупаразиты. Конкретно мытник кайфмана паразитирует на других растениях. Кострец бенекена, например, он интересен тем, что, во-первых, это злак. //Он растет именно в островных дубравах».
Многие не знают, но раньше в парке можно было покататься на "Чертовом колесе". В архивах сохранилось лишь несколько фотографий аттракциона. Неизвестным для многих остается и дендрарий. Его заложили ещё в 1955 году. Видов редких растений- свыше полусотни. Есть и экзотические. От красного дуба и бархата амурского до маньчжурского ореха и сосны веймутова. Встретить их можно только в дендрарии, но попасть сюда непросто.
Ольга Канищева, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области: «Состояние, конечно, у него сейчас удручающее, потому что любой объект требует за собой уход».
Гуляя в Дружбе, не забывайте смотреть по сторонам. Здесь обитают более ста видов птиц, рассказывает орнитолог Руслан Жуков.
Руслан Жуков, орнитолог: «Наибольший интерес представляет средний пестрый дятел. Ранее в нашем регионе птица практически не встречалась, но в последние годы её все чаще в нашей области встречают. В парке Дружба обитает очень интересная птица, занесенная в красную книгу Российской Федерации. Это серый сорокопут. Также в парке Дружба обитает очень интересная сова. Она является самой маленькой совой нашего региона. Называется воробьиный сыч.
Ольга Канищева, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области: «Целая семья лосей здесь обитала. К сожалению, исход был удручающий. Одного лося застрелили и до сих пор эти люди не найдены».
Братья меньшие не любят шумных соседей, распашку и застройку. На комиссии по функционированию особо охраняемых природных территорий решено расширить парк - присоединить к нему лугопарк. Сейчас площадь Дружбы - 262 гектара.
Ольга Канищева, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области: «Здесь возможна застройка, но именно социальной инфраструктуры - инфраструктуры, которая была бы направлена на развитие спорта. Мы же это делаем с вами не только для нас, а для наших детей, внуков, которые будут проживать в этом городе. И это было бы намного целесообразнее, чем строить высотные дома».
Трасса через парк проходить не будет. На последнем изменении в генплан дорога пролегает вдоль железной дороги - от поселка Вышка до Юрьевца. А значит, "экологический каркас" города, так говорят о "Дружбе" биологи, будет сохранён. Любовь Истратова, Егор Герасимов, Вести-Владимир.