В этом году вафельная разметка была нанесена почти на 20 московских перекрестках.

В этом году "вафельная" разметка была нанесена почти на 20 московских перекрестках.Власти делают все возможное, чтобы разгрузить московские магистрали. Одна из мер – нанесение "вафельной" разметки на особо загруженных пересечениях улиц. На участок дороги с такой разметкой нельзя выезжать на запрещающий сигнал светофора. В противном случае образуется затор из-за препятствия транспортному движению.Таких участков в столице свыше 200. В 2021 году "вафельная" разметка была нанесена на 19-ти перекрестках: например, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов и на пересечении Щелковского шоссе и 15-й Парковой улицы."Вафельную" разметку зачастую предлагают нанести местные жители. Они жалуются на то, что в заторах на перекрестках стоят не только автомобили, но и городской общественный транспорт."После появления "вафельниц" на перекрестках автомобилисты становятся более дисциплинированными, им проще визуально определить, сумеют ли они пересечь участок на зеленый сигнал светофора. Это позволяет избежать образования заторов и быстрее проезжать проблемные участки", – отметил руководитель дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров.Такая разметка была нанесена, в частности, на перекрестках Голубинская – Карамзина, Севастопольский проспект – Винокурова, Профсоюзная, дом 142 корпус, шоссе Энтузиастов – проспект Буденного, Волгоградский проспект – Ташкентская, Волжский бульвар – Саратовская, Новорязанское шоссе – Маршала Полубоярова, Новорязанское шоссе – Генерала Кузнецова, Рязанский проспект – Паперника – Окская, Лукинская – Шолохова, Лукинская – Чоботовская, Новопеределкинская – Приречная, Шолохова – скульптора Мухиной, проспект Генерала Алексеева – 2-й Западный проезд, Волгоградский проспект – площадь Крестьянская Застава, Яузский бульвар – Воронцово Поле – Подколокольный переулок, проспект Мира – Банный переулок.Ранее "Дни.ру" об изменении схемы движения транспорта в ММДЦ "Москва-Сити". Там появились пешеходные зоны, стоянки такси и парковки. Сквозной проезд к башням стал недоступен. Для быстрой посадки и высадки пассажиров рядом с небоскребами обустроили 12 зон на 72 места. В таких местах разрешено останавливаться на пять минут.