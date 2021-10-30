Причина визита – неблагоприятная ситуация с пандемией коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 30 октября посетит Владимирскую область. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Причина визита – неблагоприятная . Именно поэтому Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава и его заместителям отправиться в регионы для оказания помощи.«В программе визита посещение ПЦР-лаборатории в областном кожно-венерологическом диспансере, станции скорой помощи во Владимире, детской ОКБ, городской больницы № 5 во Владимире, Камешковской ЦРБ, а также совещание с врио губернатора Александром Авдеевым», - уточнили в Белом доме.Ранее министр обратил внимание на то, что во Владимирской области необходимо наращивать количество коек для пациентов с COVID-19 и ужесточать антиковидные ограничения.