Увеличить число бригад на владимирской станции скорой медицинской помощи. Такую задачу поставил...

Увеличить число бригад на владимирской станции скорой медицинской помощи. Такую задачу поставил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня глава Минздрава вместе с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым посетил станцию. Министр оценил ее работу, техническое обеспечение, побеседовал с коллективом и главным врачом Георгием Жуковым. Сотрудники скорой, как и вся система здравоохранения области, сейчас работают на пределе. Нагрузки колоссальные. В сутки диспетчеры принимают до 300 вызовов. Максимальное, конечно, от пациентов с коронавирусом. Сейчас на станции -15 бригад. Министр Михаил Мурашко поручил довести их число минимум до 25.Текст и фото: Мария Платанюк