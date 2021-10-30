Вакцина Спутник Лайт в России будет использоваться только для ревакцинации от коронавируса. Об...

Вакцина "Спутник Лайт" в России будет использоваться только для ревакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочего визита во Владимирскую область. Изменения будут внесены во временные рекомендации Минздрава по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. В городской больнице №5 вместе с врио губернатора Александром Авдеевым и главврачом Сергеем Замковым глава Минздрава побывал в прививочных кабинетах на базе поликлиники. Стратегическая задача, поставленная руководителем Министерства здравоохранения- наращивать темпы вакцинации. Напомним, сейчас Владимирская область приблизилась к показателю вакцинации в 5 тысяч человек в день. Также Михаил Мурашко оценил работу женской консультации больницы №5. Она одна из самых крупных. Медицинскую помощь в ней получают 40 тысяч женщин. Беременные женщины - в особой группе риска по коронавирусу. Напомним, что сейчас с 22-ой недели беременности будущие мамы могут привиться от ковида вакциной "Спутник v" .Фото и текст: Мария Платанюк