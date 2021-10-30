Находясь в служебном автомобиле, гражданин предложил полицейскому денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.В ходе несения службы на Нагорной улице инспекторами ГИБДД остановлен автомобиль марки «Хендай» под управлением 38-летнего приезжего мужчины за административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».Находясь в служебном автомобиле, при составлении протокола, гражданин за непривлечение его к ответственности предложил полицейскому денежное вознаграждение. Инспектор ГИБДД предупредил мужчину о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил 10 тысяч рублей между водительским сиденьем и ручкой переключения передач.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56