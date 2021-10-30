Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене пообщались с пассажирами, рассказав о способах защиты своего имущества и денежных средств...

В столичном метрополитене сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене провели профилактическую акцию – «Будьте бдительны!», «Не дай себя обмануть!».С целью профилактики карманных краж, а также дистанционных мошенничеств, сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене пообщались с пассажирами, рассказав о способах защиты своего имущества и денежных средств.Предметом краж для злоумышленников в большинстве случаев являются дорогостоящие мобильные телефоны, а также кошельки и личные вещи, которые можно легко и беспрепятственно реализовать.В ходе акции гражданам рассказали, что интенсивность совершения хищений в отношении личного имущества пассажиров возрастает в час пик, когда в метро наблюдается особенно большое скопление людей, в котором легче затеряться. По той же причине у злоумышленников популярны узловые станции, где можно пересесть с ветки на ветку, а также станции, выходящие к вокзалам. В ночное время легкой «добычей» для карманников являются пассажиры с виктимным поведением (находящиеся в состоянии опьянения или сна).Особое внимание участники мероприятия уделили людям пожилого возраста, так как именно они являются самыми уязвимыми перед лицом мошенников, совершающих свои противоправные деяния дистанционно.Кроме того, сотрудники полиции вручили пассажирам специально разработанные иллюстрированные памятки: «Не дай себя обмануть!» и «Будьте бдительны!».Уважаемые жители и гости столицы! Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене заботятся о вашей безопасности и предупреждают: будьте бдительны, соблюдайте простые правила безопасности, для того чтобы оградить себя от действий злоумышленников.Обо всех фактах совершения противоправных деяний необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону «02» (с мобильных – «102»).Пресс-служба УВД на ММ