Проект, необходимый региону как воздух, обсудили сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко и...

Проект, необходимый региону как воздух, обсудили сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава региона Александр Авдеев. По словам врио губернатора, в самое ближайшее время области предстоит изучить опыт возведения таких объектов. Ковидный госпиталь на несколько сотен коек планируют построить в Камешковском районе. Строительство будет вестись на условиях софинансирования, при федеральной поддержке.Одна из главных задач, поставленных министром для региона - нарастить темпы вакцинации. Как отметил Михаил. Мурашко, в красной зоне горбольницы №5 , где он сегодня побывал, нет ни одного вакцинированного. Игнорировать прививку в наше время - это необдуманный риск, заметил глава ведомства. По сути, это прямой путь в реанимацию.Текст и фото: Мария Платанюк.