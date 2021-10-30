Согласно прогнозу учёных, опубликованному на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца...

Согласно прогнозу учёных, опубликованному на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской Академии наук (ФИАН), сегодня ожидается сильнейшая магнитная буря. За прошедшие сутки на Солнце возникли 14 вспышек, в том числе вспышка максимального класса X.Больше всего влияние магнитных бурь сказывается на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленьких детях, пожилых людях, беременных женщинах.Предположительно, магнитная буря будет продолжаться до 21:00.ФОТО:https://www.pexels.com