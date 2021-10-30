Реализация проекта будет вестись на условиях софинансирования, при поддержке федерального центра.

Во Владимирской области в декабре начнётся строительство Об этом пишут коллеги из . Вопрос обсуждался сегодня во время министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Александра Авдеева.По словам врио главы региона, предстоит изучить опыт строительства ковидариев. Главное - не повторить соседей, ивановских чиновников, которые затеяли стройку ещё год назад, но в результате здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Инфекционные корпусы на 500 мест планируют возвести в Камешковском районе. Реализация проекта будет вестись на условиях софинансирования, при поддержке федерального центра. Ориентировочная стоимость - около 3 млрд рублей.Глава Минздрава добавил, что одна из главных задач владимирской медицины сейчас – это наращивание темпов вакцинации.«В «красной зоне» больницы №5 нет ни одного привитого пациента. Игнорировать иммунизацию - необдуманный риск и прямой путь в реанимацию», - резюмировал он.Напомним, что 30 октября Михаил Мурашко побывает и обсудит с местными властями проблемы региональной медицины.