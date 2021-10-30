Сообщение о возгорании на деревообрабатывающем производстве в Коврове на улице Муромской поступило...

Сообщение о возгорании на деревообрабатывающем производстве в Коврове на улице Муромской поступило сегодня днём.На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в малярном цехе. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 170 кв. м. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.