Пожар потушен. Погибших и пострадавших нет.

Днём 30 октября в Коврове загорелась деревообрабатывающая фабрика. Сообщение о пожаре на улице Муромской пришло в 13-20.По прибытию подразделений МЧС на место происшествия наблюдалось горение в малярном цехе. Спасателями было сформировано звено газодымозащитной службы. Они не дали огню распространиться, и потушили пламя на площади 170 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка.Погибших и пострадавших нет.На место выезжали 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.